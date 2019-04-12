Канада випустила золоту монету у формі української писанки

Золоту монету у формі української писанки викарбував Королівський канадський монетний двір.

Королівський канадський монетний двір вперше випустив золоту монету у формі української писанки. Раніше випускалися позолочені та срібні.

П’ята за рахунком монетна “Писанка” вперше буде повністю виконана з золота.

На аверсі монети традиційно викарбувано профіль королеви Єлизавети II, на реверсі – український храм. Вага монети складає 58,5 г, номінал – 250 канадських доларів ($187,5). Її викупна ціна – 5 тисяч канадських доларів ($3750).

Золота “Писанка” має істотно менший тираж, ніж її срібні попередники – всього буде випущено 250 монет.

Автором дизайну монети є канадець українського походження Дейв Мельничук, який є членом Української музею Канади в Торонто.

У квітні 2018 року Королівський монетний двір Канади випустив кольорову позолочену монету у вигляді української писанки.



