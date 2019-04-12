У штабі Зеленського прокоментували його діалог з Порошенком на “1+1”

Емоційна поведінка кандидата в президенти Володимира Зеленського під час розмови з чинним главою держави і кандидатом в президенти Петром Порошенком у прямому ефірі телеканалу “1+1″ пов’язана з тим, що з боку опонента на шоумена виливається великий обсяг бруду”.

Про це спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявивши під час перерви програми “Право на владу” на телеканалі “1+1”, де відбулася словесна перепалка кандидатів в президенти.

За словами спікера штабу, Зеленський сам по собі дуже емоційна людина, і “це бачили вже багато людей”.

“Але питання в іншому – якби наші телеглядачі зіткнулися з тим обсягом бруду, який щодня, щохвилини виливається на нього, на’ ю, на близьких, на людей, які його підтримують, і людей, які за нього проголосували, то вони були б ще більш емоційні і більш жорсткі у висловлюваннях”, – вважає Разумков.