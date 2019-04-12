Це цілком логічна реакція, – експерти про “батл” Зеленського і Порошенка

Вибори в Україні стали причиною соціальної кризи. Політики використовують брудні політтехнологічні прийоми, які поляризували суспільство та викликали емоційну та інтелектуальну напругу серед українців. Не стало виключенням і остання розмова по телефону між Порошенко та Зеленським.

Чому Зеленський не дотримувався паритетом, перебивав Порошенка та розмовляв не у дипломатичному руслі, як заведено серед політиків, а як звичайна людина? Журналіст ІНФОРМАТОРа спробував дізнатись причину нетипової поведінки кандидата в президенти України серед експертного кола.

Політолог Петро Олещук вважає, що Зеленський розмовляє у такій манері через інформаційний бруд, який використовують проти нього політтехнологи Порошенка.

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“Безперечно, на таке відношення до Порошенка з боку Зеленського вплинула доволі брудна політтехнологічна компанія, усі ми бачили ці неоднозначні ролики, які вплинули на сприйняття опонента. Це цілком логічна відповідь на спроби подавити його з боку конкурента. Він намагався в цій ситуації продемонструвати себе як господар ситуації. Реакція на розмову Зеленського була доволі різка та негативна, але я думаю серед його прихильників вона буде сприйнята або нейтрально або позитивно”, – заявив політолог.

Політолог Роман Бортнік розказав, що у словах Зеленського немає емоцій і його риторика — це політтехнологічний прийом.

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“Один із тезисів, який використовувала команда Порошенка проти Зеленського, це ті, що він – боягуз. І ця агресивна манера поведінки Зеленського на відео з НСК “Олімпійський” повинна переконати суспільство у тому, що він смілива та хоробра людина, що він не боягуз, навіть, якщо він прийде на дебати. Це не емоційна реакція, це продуманий політтехнологічний підхід, він продемонстрував хоробрість, коли він майже посилав на три букви”, – розповів журналісту Інформатора політолог.

Політолог Олексій Якубін вважає, що Порошенко намагався спровокувати Зеленського.

Фото – facebook.com/profile.php?id=1352542874

“Ті що ми бачіті вчора в ефірі, треба сприймати в контексті. Президент неочікувано прийшов на шоу і ставши вимагати почати дебати та питати де Зеленський. Вочевидь, президент знав, що Зеленський вже відлітав, або готувався до вильоту у Францію. Чинній президент прийшов на телебачення для того, щоб скласти враження, що Зеленський не готовий до дебатів. На мою думку, Порошенко хотів, щоб Зеленський зірвався, що після звинувачень у тому, що Зеленський наркоман, маріонетка, після роликів, де його збиває КамАЗ, Порошенко розраховував спровокувати Зеленського, що він психологічно не витримає і президент зробить вигляд, мовляв, він чинній та благородний, а Зеленський — невихована людина. Я вважаю, що Зеленський відповів більш-менш в рамках пристойності”, – заявив політолог.

Політичний експерт Мар’ян Ощановський заявив журналісту Інформатора, що Зеленський намагається таким чином спростувати тезу політичної кампанії Порошенка про те, що Зеленський не здатен бути сильним президентом.

“Петро Порошенко з подачі своїх політтехнологів регулярно звинувачує Володимира Зеленського у слабкості. Петро Порошенко і агітатори Банкової апелюють, що, мовляв, Зеленський, якщо стане президентом, не буде спроможний вести переговори з Путіним на рівних. Аби відкинути сумніви, що він буде слабким президентом, Зеленський обрав жорстку тон розмови з Порошенком у студії “1+1″, щоб продемонструвати, що він не лише комік, а й харизматичний політик, здатний бути сильним переговірником, у тому числі з Володимиром Путіним”, – вважає експерт.

Дмитро Олійник

Для ІНФОРМАТОРа