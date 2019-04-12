За що я не люблю СРСР

Так, друзі — сьогодні буде великий і цікавий пост про те, чому саме я не люблю СРСР. Фанати совка дуже часто запитують мене про це в коментарях, і ось я вирішив написати про це великий і докладний пост — думаю, на мою думку приєднаються також всі, хто СРСР не любить так само, як і я. Сьогодні не буде ніякого троллінгу і стьобу — тільки голі факти про життя країни, і відмінності від життя друиих країн схожі історичні періоди.

Текст буде досить довгим, але я рекомендую прочитати його цілком — так як кожен його пункт в якомусь сенсі випливає з попереднього, а всі разом породжує загальну картину бідною і безрадісною, а також і безправне життя в СРСР. Якщо з чимось не згодні — то не бомбіть відразу, а просто аргументовано напишіть в коментарях, з чим саме ви не згодні.

Отже, поїхали. У сьогоднішньому пості — десять пунктів про те, за що саме я не люблю СРСР. Заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

1. Тотальна зрівнялівка.

Радянська пропаганда неодноразово заявляла, що мовляв в СРСР всі рівні, забуваючи додати — що дорівнюють радянські громадяни не в багатстві і волі, а в безправ’ї і бідності. Ініціативні і ділові люди не віталися, приватне підприємництво (до 1987 року) в СРСР було поза законом, і якщо ви хотіли хоч в чомусь жити краще бідної сірої маси, то у вас було тільки два шляхи — або йти “по партійній лінії”, підпорядковуючись ідеології більшовиків, або бути поза законом і займатися яким-небудь підпільним пошиттям джинсів або фарцовкою.

Був ще третій варіант — стати Гагаріним або Пугачової, але він стосувався лише 0,01% населення. Всі інші радянські громадяни були зрівняні” у своїй бідності, і що парадоксально — саме це часто підноситься фанатами СРСР як благо. Мовляв, жили бідно — але ніхто нікому не заздрив, тому що бідними були ВСІ. Велике благо для суспільства. Добре не жили — годі й починати.

2. Демагогія і пропаганда.

Мабуть, СРСР була першою і тривалий час єдиною країною, де демагогія і пропаганда охоплювала буквально всі сфери життя. Радянської демагогії і пропаганді навчали на факультетах журналістики, усіляких “на курсах перепідготовки”, військових факультетах, а також у різноманітних “вищих партійних школах”. Завданнями демагогії і пропаганди було постійне і повсюдне доказ того, що СРСР — це найкраща країна в світі, а всі решта нам просто заздрять, від того і бісяться.

Демагогія застосовувалася для “диалетического забалакування” тієї чи іншої проблеми при відповіді на той чи інший гостре питання. Наприклад, на питання про безправ’я радянських трудящих можна було відповісти, що в Америці досі лінчують чорношкірих, а на питання про радянських алкоголіків та пияцтво — розповісти про те, що все це частина підступного плану Даллеса зі знищення СРСР. Загалом, демагогія вчила не відповідати на суть порушеного питання, але “здобувати вербальну перемогу” над співрозмовником.

Пропаганда ж використовувалася взагалі скрізь, у тому числі і в подачі новин по телевізору — якщо в якійсь західній країні урядові сили атакували прорадянські бойовики — їх називали “партизанами”, “борцями за свободу” і “борцями проти гнобителів”, а якщо якийсь виступ проти влади відбувалося в країні соцтабору таких повстанців називали “бандитами”, “озброєними молодиками” і “наймитами західних розвідок”. Тобто створювали вже встановлене відношення до події.

Тут ще треба додати, що демагогія і пропаганда в СРСР були тотальними. Це означає, що буквально кожна подія трактувалося з радянської точки зору і в такій системі цінностей виросли цілі покоління. У часи Перебудови багато хто так і не змогли перебудуватися, заявляючи щось на зразок — “по всім телеканалам говорять різне, кому вірити?”

3. Репресії.

Ті люди, хто по своєму інтелектуальному і моральному розвитку виростав з радянської системи цінностей, хто не хотів жити в системі тотальної зрівнялівки і серед постійної демагогії і пропаганди — піддавався репресіям. Зараз слово “репресії” ассцоиируются лише зі сталінським періодом — але насправді репресії проти власних громадян існували в СРСР всі роки існування цієї країни і полягали не тільки в розстрілах.

Інакодумців в СРСР вражали в правах, а також садили в тюрми і божевільні. В каральної радянської психіатрії існував навіть “діагнози” начебто “спілкування надмірно науковими термінами” — неважко здогадатися, що з таким “діагнозом” в божевільні замикали тих, хто щиро прагнув показати помилковість радянської системи, і тих, хто за своїм інтелектуального багажу та ерудованості значно перевершував радянських лікарів-коновалов.

Крім, власне, дисидентів, репресій у СРСР піддавалися взагалі всі, хто не вкладався у прокрустове ложе визначення “радянська людина”. Вас могли гнобити за довге волосся і надмірно вузькі штани (а через десять років — за надмірно широкі), за те що ви слухаєте західну “заборонену” музику, за те що вважаєте вторгнення в Афганістан — аргессией, а не “братнього народу”, і ще безліч всього іншого. І так було всі радянські роки.

4. Безправне населення.

Радянська пропаганда на кожному розі розповідала про те, що у радянських громадян є якісь там права — але в реальності прав у радянської людини було дуже небагато — він мав право народитися, був зобов’язаний ішачити на державу, потім вийти на пенсію і після цього (бажано скоріше) померти, щоб не навантажувати і без того кволу радянську економіку. Власне — це і був повний спектр прав радянської людини.

Що цікаво — це можна пояснити тим, що “такий час було”, тому що рівно в той же час громадяни розвинених країн мали значно більше прав — вони мали право на власність, право виїжджати за кордон за власним бажанням (не питаючи дозволу у пана), право на організацію угруповань і партій, право на володіння підприємствами (особисте або пайова), право починати свій власний бізнес і стати багатіями, зрештою — права не працювати і проживати своє життя так, як хочеш ти сам, а не вирішило за тебе якийсь там “держава”.

В окремих розвинених країнах громадяни також мали право на носіння зброї і навіть право на збройне повстання — в тому випадку, якщо держава знахабніє і грубо порушувати їх права. Радянські ж громадяни ніяких прав не мали і жили за великим рахунком на правах кріпаків — зате пропагандисти цілими днями розповідали їм казки про те, що так і повинно бути.

5. Відсутність поваги до особистості.

Одна з яскравих характеристик радянського життя — це повне презирство до особистості окремої людини. Жив у сталінські роки хороший письменник Анатолій Марієнгоф описав це хорошим афоризмом — “Гей, чоловік, це ти звучиш гордо? І — в морду, в морду, в морду”. Відсутність поваги до особистості випливає з попереднього пункту — у радянської людини не було ніяких прав, і ніхто поважати його особистість не збирався.

Радянська пропаганда любила розповідати про те, що особистість ніщо, а колектив — це все, а радянська демагогія доповнювала ці вигадки всякими притчами, на зразок тієї, коли старий сказав синам, що не змогли зламати віник — “окремо ви тонкі прутики, і тільки разом ви сила”, хоча особисто мені завжди хотілося закінчити цю притчу словами — “окремо ви особистості, і тільки разом ви погана мітла”.

Для чого був потрібен радянський колективізм і придушення особистості? Вся справа в тому, що натовпом було легше керувати, про це писали всі дослідники мас XX століття — від Густава Лебона та Еріха Фромма до Еліаса Канетті та Зигмунда Фрейда. Саме тому в совку постійно культивувався культ маси і натовпи, і знищувалася окрема особистість.

6. Незмінна безкарна влада.

Радянська влада подавалася в СРСР як щось несменяемое, остаточне і вічне — хоча це суперечило навіть самої марксистської діалектики, що говорила про постійний розвиток суспільства. Ніяких інших партій в СРСР не існувало, всі громадські рухи були під забороною, і найголовніше — люди не вибирали владу на виборах.

Все це призводило до того, що радянська влада в буквальному сенсі словами відчувала себе “господарями” населення (а не обраним органом), що породжувало її повну безкарність — влада в буквальному сенсі слова робила що хотіла, брала які завгодно закони, лаялася на міжнародній арені з тими чи іншими країнами — і все відбувалося при повному потуранні населення, яке ніяк не могло на це вплинути.

У розвинених країнах ситуація була іншою — скажімо, в тих же США є демократи і республіканці, які постійно оглядаються на своїх виборців і час від часу змінюються у влади. Одні під влади підтягують соціальну сферу і права людини, інші — права роботодавців податкову сферу. Йде постійна ротація, завдяки чому країна розвивається. В СРСР була тільки одна партія влади, завдяки чому був постійний застій і топтання на місці.

7. Військові авантюри.

Завдяки тому, що в СРСР завжди існувала лише одна партія у влади, а населення було позбавлене своїх основних прав і до того ж постійно оброблялося демагогією і пропагандою — влада постійно влаштовували військові авантюри за кордоном. Це було необхідно, по-перше, для того, щоб послабити “загниваючий захід”, а по-друге — щоб постаратися насадити своїх радянських ставлеників у якомога більшій кількості країн, що допомогло б самій радянській владі довше утримуватися на плаву.

Всі військові авантюри СРСР (зразок війни в Афганістані або Анголі) здійснювалися за гроші простих радянських громадян, і за наявності в країні вільної преси і змінюваності влади така ситуація була б зовсім неможливою, давно був би поставлений питання — а чи потрібно нам втрачати мільйони рублів і тисячі життів наших хлопців в тому ж Афганістані? Будь в країні реальні вибори — за цю владу з такими рішеннями не проголосував ніхто.

Але влада в СРСР не змінювалася, і такий стан речей зберігався практично до самого кінця СРСР.

8. Алкоголізація населення.

Знаю, фанати СРСР зараз почнуть розповідати, що в СРСР мовляв “уряд дбав про громадян та їхнє здоров’я” та інше, але факт залишається фактом — практично всю історію Союзу йшла алкоголізація населення, і пили в СРСР дуже багато.

Для чого це було потрібно? Письменник та філософ Станіслав Ігнацій Віткевич у своїй книзі “Наркотики” відносив алкоголь до так званим “соціальним наркотиків” — він допомагає тримати населення “в узді” і пригнічує волю окремих індивідів, а також створює відчуття “короткочасного щастя” — що в тривалій перспективі вбиває в людині бажання щось змінювати у своєму житті.

Любителі СРСР люблять розповідати про міфічний західному “План Даллеса” за споювання населення (який насправді є трохи зміненою цитатою з роману “Вічний поклик” Анатолія Іванова), але в дійсності це сама радянська влада всі роки споювала власне населення — горілка продавалася навіть там, де нічого крім хліба не було, алкоголь в першу чергу намагалися завезти в найбільш депресивні і потенційно “вибухонебезпечні” регіони, плюс у всій радянській культурі всі роки існувала висока толерантність до алкоголікам — в кіно і книгах їх показували добродушними дурнями, яких слід “зрозуміти і пробачити”.

Тільки в останні роки СРСР Горбачов спробував провести антиалкогольну компанію — що, власне, не дало ніякого ефекту, тому що населення за десятиліття вже звикло жити разом з алкоголем.

9. Неефективна економіка.

Вже навіть фанати СРСР визнають той факт, що в країні з тотальною демагогією і пропагандою, безправним і репрессируемым населенням, незмінюваній і безкарною владою і алкоголізованим населенням — була вкрай неефективна економіка. Всі радянські економічні успіхи існували тільки на папері і в програмі “Час”, тоді як у магазинах був дефіцит, на підприємствах був бардак і пияцтво, а в колгоспах було пияцтво і бардак.

Основну причину неефективності радянської економіки можна сформулирвать так — людина не був зацікавлений в результатах власне праці. Якщо придивитися — це проста думка стосується взагалі всіх ступенів економічної діяльності в СРСР. Міністр промисловості був зацікавлений лише в тому, щоб догодити “партійному начальству”, директор заводу (яким завод не належав) дбав лише про “план”, а не про якість продукції і репутації, а Вася-слюсар міг випивати половину робочого дня — зарплату йому платили.

Суть радянської економіки добре описав Венедикт Єрофєєв в поемі “Москва-Петушки”: “Ми їм раз на місяць соцзобов’язання — вони нам два рази в місяць зарплату”. “Робота” бригади при цьому полягала в тому, що вони викопували, то закопували кабель — отримуючи за це гроші і випиваючи на робочому місці.

10. Тотальна бідність і злидні.

Який же підсумок був у всього цього, на чому базувався СРСР? Може бути, тотальна зрівнялівка, демагогія і пропаганда, незмінна влада, військові авантюри, алкоголізація і неефективна економіка все ж таки призвели до того, що радянські громадяни жили заможно? Зрозуміло немає — підсумок був рівно таким, яким він тільки і міг бути — люди в СРСР жили погано й бідно, і виражалося це в конкретному числовому вимірі — радянський інженер або робітник міг купити набагато менше всього, що робітник у якійсь Франції, Італії або США, і при цьому мав “бонуси” у вигляді закритих кордонів, репресій і пропаганди, а частина грошей йшла на військові авантюри незмінюваній влади.

І ось чого було це все? Як взагалі після всього цього можна любити СРСР?