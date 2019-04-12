Вартість нафти Brent прагне до $72 за барель

Ціни на «чорне золото» еталонних марок в ході сьогоднішніх торгів продовжують інтенсивно підвищуватися, а WTI завершує зростанням шостий тиждень поспіль, що є найтривалішим періодом безперервного підйому з 2016 року.

Станом на 15:04 мск червневі ф’ючерси на північноморську нафтову суміш Brent подорожчали на $0,83 до $71,76 за барель, червневий ф’ючерс на західно-техаський сорт WTI — на $0,92 до $64,50 за барель, повідомляє «Фінмаркет».

Як відзначає головний аналітик «БКС Прем’єр» Антон Покатович, «потенціал для зростання нафтових цін в найближчі тижні залишається досить істотним — фактори геополітики, особливості Лівія, можуть призвести до котирування підвищувальній руху».

Раніше стало відомо, що Лівійська національна армія (ЛНА) під командуванням маршала Халіфи Хафтара наблизилася до столиці Лівії Тріполі. Така ситуація загрожує перебоями з поставками нафти з країни, яка видобувала близько 1,1 млн барелів на добу в минулому місяці.

Експерт з фондового ринку «БКС Брокер» Дмитро Бабин також вказує, що зростання нафтових цін сприяють «побоювання з приводу скорочення поставок» з Венесуели, «а також різке зниження долара». «Крім того, інформація про придбання американської нафтогазової компанією Chevron конкурента Anadarko Petroleum з премією в 40% до ринкової капіталізації свідчить про те, що великі гравці нафтогазової галузі оптимістично дивляться на довгострокові перспективи сировинного ринку», — підкреслює експерт.

При цьому аналітик ІК «Велес Капітал» Олена Кожухова вважає, що «в п’ятницю ввечері вплинути на динаміку ринку може звіт Baker Hughes про числі нафтових бурових установок в США на цьому тижні».

Загалом, підсумовує головний інвестиційний стратег ITI Capital Іскандер Луцько, «з початку грудня видобуток країн-членів ОПЕК впала на 8,2% з 33,14 млн до 30,38 млн барелів на добу, що стало рекордним скороченням з 2008 року». «Ціни на нафту марки Brent з грудня піднялися на 20%, з початку року — на 30%», — додає експерт.