Директор департаменту МВС придбав третю квартиру в Києві за 2,5 мільйони

Директор департаменту внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України Олександр Грибовський придбав нерухомість у столиці.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації співробітника МВС. Грибовський 9 квітня придбав квартиру в Києві площею 104,9 квадратних метрів за 2 мільйони 550 тисяч 122 гривні.

Продавець – юридична особа, отже житло скоріше за все первинне.

У декларації співробітника МВС за 2018 рік вказано, що він вже має дві квартири у столиці. Окрім цієї нерухомості у родини Грибовського також є житловий будинок у Житомирській області.

Грибовський людина заможна. Він – мільйонер.

За минулий рік співробітник МВС задекларував доходи у розмірі 1 мільйон 217 тисяч 889 гривень. Це зарплати і його дружини, дохід від відчуження нерухомого майна, проценти, зарплата за сумісництвом та подарунки у негрошовій формі. Грибовський з дружиною тримають на банківських рахунках 58 458 грн., 12 052 грн. 3 274 грн., готівкою 1тисячу та 1 200 євро 1 тисячу доларів США.

Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ 2 570 427 грн.(!). Також у декларації зазначено, що Грибовський винен громадянину України 1 мільйон гривень.