Прикордонники не пустили в Україну громадянина Молдови, який повісив в машині георгіївську стрічку

Держприкордонслужба України не пропустила громадянина Молдови через пункт пропуску “Виноградівка” в Україну. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

“Так, вчора заборонену символіку – георгіївську (гвардійську) стрічку, прикордонники Ізмаїльського загону виявили у пункті пропуску “Виноградівка”, що в Одеській області.

Її перевозив громадянин Молдови, який їхав в Україну на автомобілі. Іноземцю прикордонники відмовили у пропуску через кордон та на три роки заборонили в’їзд на територію України”, – йдеться в оприлюдненому в п’ятницю вдень повідомленні.

За цим фактом прикордонники також направили повідомлення співробітників Національної поліції. У прикордонному відомстві нагадали, що з 2017 року Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 173-3, якою встановлено відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки.