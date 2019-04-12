В аеропорту Сінгапуру відкрився термінал з рекордним водоспадом

В аеропорту Сінгапуру відкрився новий термінал — Jewel Changi. Крім інтер’єру, включає сотні живих дерев, будівля може похвалитися найбільшим в світі штучним водоспадом в приміщенні.

Водоспад під назвою Rain Vortex (Вир дощу) має висоту 40 метрів і стікає в отвір даху зі скляним куполом. Він був спроектований архітектурною фірмою Моше Сафді Safdie Architects.

Експрес-інформація по країні

Сінгапур (Республіка Сінгапур) – місто-держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Сінгапур

Найбільше місто – Сінгапур

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 718,3 км 2 (171-я в світі)

Населення – 5,46 млн чол. (115-я в світі)

Офіційні мови – англійська, китайська, малайська, тамільська

Релігія – буддизм, мусульманство

ІЛР – 0,912 (11-я в світі)

ВВП – $307,86 млрд (36-я в світі)

Валюта – сінгапурський долар

Межує з: Малайзією, Індонезією

Дах зі скла і сталі у формі бублика спроектувало бюро Happold, а дазийнеры з Peter Walker і Partners Landscape Architects створили критий ліс з клімат-контролем.

У Сінгапурі часто бувають грози, тому водоспад був спроектований так, щоб зливати дощову воду зі швидкістю 10 тис. галонів в хвилину. Цей потік води природним чином буде охолоджувати повітря під куполом, при цьому зібрана дощова вода буде використовуватися повторно.

Водоспад оточують тераси з стежками для прогулянок відвідувачів, засаджені 200 видами рослин. П’ять поверхів будівлі Jewel Changi заповнені магазинами і ресторанами.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Китаї відкрили хмарочос з водоспадом.

За матеріалами «Новий час»

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