В аеропорту Сінгапуру відкрився термінал з рекордним водоспадом

В аеропорту Сінгапуру відкрився новий термінал — Jewel Changi. Крім інтер’єру, включає сотні живих дерев, будівля може похвалитися найбільшим в світі штучним водоспадом в приміщенні.
Водоспад під назвою Rain Vortex (Вир дощу) має висоту 40 метрів і стікає в отвір даху зі скляним куполом. Він був спроектований архітектурною фірмою Моше Сафді Safdie Architects.
Експрес-інформація по країні
Сінгапур (Республіка Сінгапур) – місто-держава в Південно-Східній Азії.
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Столиця – Сінгапур
Найбільше місто – Сінгапур
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 718,3 км 2 (171-я в світі)
Населення – 5,46 млн чол. (115-я в світі)
Офіційні мови – англійська, китайська, малайська, тамільська
Релігія – буддизм, мусульманство
ІЛР – 0,912 (11-я в світі)
ВВП – $307,86 млрд (36-я в світі)
Валюта – сінгапурський долар
Межує з: Малайзією, Індонезією
Дах зі скла і сталі у формі бублика спроектувало бюро Happold, а дазийнеры з Peter Walker і Partners Landscape Architects створили критий ліс з клімат-контролем.
У Сінгапурі часто бувають грози, тому водоспад був спроектований так, щоб зливати дощову воду зі швидкістю 10 тис. галонів в хвилину. Цей потік води природним чином буде охолоджувати повітря під куполом, при цьому зібрана дощова вода буде використовуватися повторно.
Водоспад оточують тераси з стежками для прогулянок відвідувачів, засаджені 200 видами рослин. П’ять поверхів будівлі Jewel Changi заповнені магазинами і ресторанами.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Китаї відкрили хмарочос з водоспадом.
За матеріалами «Новий час»
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