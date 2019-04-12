Людям буде цікавіше на дебатах послухати Зеленського. Про Порошенка кажуть справи за попередні 5 років, — Кучма

На думку другого президента України Леоніда Кучми, під час дебатів людям буде цікавіше послухати кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського. Так як про роботу чинного глави держави Петра Порошенка, вважає Кучма, говорять його справи за попередні 5 років.

Про це сказав Кучма журналістам 12 квітня в Дніпрі, відповідаючи на питання про дебати кандидатів у президенти України.

«Ця справа (проведення дебатів — Ред.) кандидатів у президенти, тому що вони приймають рішення — бути чи не бути дебатів. Для мене особисто, підкреслюю, особисто, вони не мають ніякого значення. Я знаю, що зроблено за 5 попередніх років», — сказав Кучма.

За його словами, під час виборчої кампанії в першому турі президентських виборів «ми всі бачили і всі чули».

Разом з тим, Кучма зазначив, що людям цікаво послухати кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського, щоб зрозуміти, що він за особистість.

«Послухати Зеленського, звичайно, цікаво з цієї точки зору. Тому я думаю, що дебати відбудуться. Але люди, в першу чергу будуть слухати другого кандидата – Володимира Зеленського, їх усіх, як я розумію, цікавить його особистість», — пояснив другий президент України.