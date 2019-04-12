У Ставропіллі чоловік врізався в машину ДПС, щоб довести, що п’яні поліцейські

У Ставропольському краї житель села Олександрівське спровокував аварію з машиною ДПС, щоб довести, що співробітники поліції, які знаходилися в ній, п’яні. Відеоролик, на якому зображена погоня, публікує телеканал «360».

На ролику видно, що чоловік з приятелем наздоганяють машину з автоінспекторами і врізається в неї. Після цього патрульна машина ще якийсь час їде, але потім зупиняється.

На кадрах видно, що в салоні іномарки стоять пляшки з пивом. Самі поліцейські, зі слів обуреного чоловіка, були нетверезі. На доказ цього він показав сидів на передньому сидінні пасажира, одяг якого в блювоті.

За наявними даними, переслідувати інспекторів місцевий житель вирішив з двох причин. По-перше, він хотів довести, що ті сіли за кермо п’яними. По-друге, чоловіком рухало почуття помсти. Ці ж поліцейські відправили його брата у в’язницю за звинуваченням в образі представника влади.

За даними СК, на відео застосовується сила до оперуповноваженого групи економічної безпеки і протидії корупції ОМВД Росії по Олександрівському району. Сталося все в ніч з 29 на 30 грудня. Поліцейський був за кермом у вільний від служби час. Чоловік, який за ним гнався і вдарив по обличчю, пригадав охоронцеві історію з братом. Той у 2009 році вдарив цього поліцейського при затриманні, його притягнули до кримінальної відповідальності, йдеться в повідомленні СКР.

Але і знаходилися в машині поліцейським може загрожувати покарання. «За матеріалами відеоролика, розміщеного в мережі Інтернет, в Головному управлінні МВС Росії по Ставропольському краю призначена службова перевірка. За результатами перевірки буде розглядатися питання про притягнення зображених на відео співробітників поліції до суворої дисциплінарної відповідальності аж до звільнення. Також до дисциплінарної відповідальності будуть притягнуті їх безпосередні керівники», — повідомили Znak.com в регіональному управлінні МВС.