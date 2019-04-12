У Чернівецькій області скоєно жорстокий розбійний напад на пенсіонерів

У селі Коровія Чернівецької області скоєно жорстокий розбійний напад на подружжя пенсіонерів. Про це повідомили у правоохоронних органах.

80-річні чоловік та жінка стали жертвами розбійного нападу. Двоє невідомих проникли до їхнього помешкання та напали на господарів. Зловмисники побили пенсіонерів та заволоділи грошима на суму близько 7 тисяч гривень.

В результаті нападу пенсіонери отримали черепно-мозкові травми, а господар ще й забої очей. Потерпілих госпіталізовано.

Поліція розпочала досудове розслідування (ст. 187 КК України – розбій).