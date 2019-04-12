«Людина в космосі просто зараз не потрібен»

Вчений РАН космонавтів назвав марними для науки

Провідний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень РАН В’ячеслав Докучаєв заявив, що епоха освоєння космосу за допомогою пілотованих польотів закінчилася, всі важливі відкриття зараз здійснюються з допомогою роботів.

«Міжнародна космічна станція, з погляду науки, — це марна трата часу. Космонавти там займаються в основному власним життєзабезпеченням і вивчають, хто у них там дірки просвердлює. Витрачаються мільярди не рублів, а доларів, а науковий вихід — нуль. Давним-давно всі відкриття виходять за допомогою роботів. Марсохід на Марсі, флуктуації реліктового випромінювання — все це отримано роботами. Людина в космосі просто зараз не потрібен. Людська космонавтика потрібна, але тільки на приватні гроші. А держава свої гроші платників податків має витрачати на справжню науку», — цитує Докучаєва радіостанція «Говорит Москва».

Сьогодні відзначається День космонавтики — 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін став першою людиною, який побував у космосі.