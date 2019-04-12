Папа Римський поцілував ноги колишнім лідерам Південного Судану

Він закликавши їх не повернутися до війни.



Папа Римський Франциск став на коліна і поцілував ноги колишнім лідерам Південного Судану, закликавши їх не повернутися до громадянської війни.

Папа Франциск звернувся до президента країни Сальви Кіїру, його колишньому заступнику Рієку Мачару, який став лідером повстанців, і ще до 3 віце-президентам, щоб ті поважали перемир’я, яке вони підписали і зобов’язалися створити уряд в наступному місяці.

“Я прошу вас, як брата, залишитися в світі. Я прошу вас серцем, давайте йти вперед. Буде багато проблем, але вони не здолають нас. Вирішуйте свої проблеми”, – сказав Папа Римський.

“Лідери були приголомшені, коли 82-річний Папа, страждає від хронічного болю в ногах, з допомогою своїх помічників став на коліна, щоб поцілувати ноги їм і декільком іншим людям у кімнаті”, – йдеться в повідомленні.

“Тато Франциск звернувся до лідерів країни, оскільки в Південному Судані зростало занепокоєння, що переворот в сусідньому Судані може поставити під загрозу мирну угоду, яка завершила жорстоку п’ятирічну громадянську війну в Південному Судані”, – пише видання.