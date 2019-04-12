Екс-губернатор Миколаївщини прийшов на засідання виконкому мерії у футболці з написом «Порох НАХ»

Екс-голова Миколаївської ОДА Олександр Садиков прийшов на засідання виконкому Миколаївської міської ради у футболці c натяком на невдоволення діяльністю чинного Президента України Петра Порошенка.

У п’ятницю, 12 квітня в Миколаївській мерії відбулося засідання виконавчого комітету міськради. У його ході мер міста Олександр Сенкевич заявив про намір виключити з його складу киянина Дмитра Крейніна і екс-голову Миколаївської ОДА Олександра Садикова. При цьому останній з’явився на заході в футболці з написом «Порох НАХ». Поверх неї був накинутий піджак.

Варто відзначити, що таку річ можна придбати на сайті журналіста Олександра Дубинського за 360 гривень. Вона доступна в чорному і білому кольорах.

Нагадаємо, що 21 квітня відбудеться другий тур виборів Президента України, в рамках якого виборці будуть ставити «галочку» у бюлетенях, віддаючи свій голос або Петру Порошенку або Володимиру Зеленському. Судячи з усього, Садиков натякає на те, що вибір українцям варто робити не на користь чинного Президента.