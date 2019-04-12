Відомий блогер заявивши про крадіжку державних земель запасу на суму $100 млн

Нагадаємо, на Волині прокуратура повернула НААН особливо цінні землі вартістю 110 млн грн.

«Подавши заяви в НАБУ і ДБР про крадіжку державних земель запасу на $100 млн. З прізвищами нардепів, чиновників Держгеокадастру та менеджерів агрохолдингів. Передавши флеш-носії з дамп-файлами поштових серверів, на яких містяться дані про кадастрові номери земельних ділянок, схемами їх крадіжки та сумами хабарів. Щоб ніхто з правоохоронців не волав про те, що я давши сигнал злочинцям і завадив слідству — даю НАБУ / ДБР 100 годин на внесення моєї заяви в ЄРДР», — пише Олександр Дубинський.

За його словами, агрохолдинги за допомогою підставних осіб виводять землю з держзапасу, даючи за це хабарі. Олександр Дубинський стверджує, що всі докази передавши в НАБУ і ДБР.

Вартість одного краденого гектара землі становить до $300 при ринковій вартості землі в Європі близько € 3 тис./ га», — зазначає блогер.

Він пообіцяв опублікувати прізвища осіб, причетних до розкрадання державних земель України, 17 квітня 2019 року.