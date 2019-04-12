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Юрист Коломойського звинуватив “Наші гроші” в брехні

12.04.2019

Андрій Богдан звинувачує журналістів-розслідувачів у брехні та спростовує інформацію про те, що відвідував РФ та Білорусь останні п’ять років, повідомляє Детектор медіа.

Про це юрист олігарха Ігоря Коломойського та юридичний радник команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив на його сторінці у Фейсбуці.

«Внесений в чорний лист в Росії– написав Андрій Богдан. – В Росію і Білорусію не можу заїхати навіть якби хотів».

Таким чином юрист відреагував на розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях», в якому повідомлялося, що Володимир Зеленський протягом двох останніх років щонайменше одинадцять разів літав до Женеви, у кожній другій поїздці – у супроводі Андрія Богдана.

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