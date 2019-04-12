Топ-3 новини 12 квітня: зустріч Макрона з українськими кандидатами в президенти, перепалка Зеленського з Порошенком на “1+1”

1. ЗУСТРІЧ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ МАКРОНА З ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИМ.



У п’ятницю, 12 квітня, президент Франції Емманюель Макрон планує зустрітися одразу з двома учасниками другого туру президентських виборів в Україні.



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2.Найкраща репортажна світлина 2019 року за версією World Press Photo.

Головний приз конкурсу отримав американський фотограф Джон Мур. На світлині зображена заплакана дівчинка на кордоні США та Мексики. Матір дитини в той час обшукує прикордонник.

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3. ПЕРЕПАЛКА ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ В ПРЯМОМУ ЕФІРІ 1+1.

Кандидат в президенти Володимир Зеленський не приїхав до студії 1+1 на дебати з президентом Петром Порошенком через візит в Єлисейський палац.