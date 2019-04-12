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Расходы Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2019 года составили 103,7 млрд грн

12.04.2019

Расходы Пенсионного фонда (ПФ) Украины в январе-марте 2019 года составили 103,7 млрд грн, сообщает издание Сегодня.

Об этом говорится в “Макроэкономическом обзоре и прогнозе” за апрель, обнародованном Министерством финансов 12 апреля.

По сравнению с первым кварталом 2018 года расходы ПФ в январе-марте 2019-го выросли на 24,8%. Отмечается, что при сравнении не учитывались 9,9 млрд грн пенсий января 2018 года, профинансированные в декабре 2017 года.

В обзоре говорится, что в марте этого года в Украине проиндексировали пенсии и уплатили первую волну помощи в размере 1200 грн, которую получили 2,95 млн пенсионеров.

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Собственные поступления ПФ за три месяца составили 54,3 млрд грн, а трансферт из государственного бюджета – 49,8 млрд грн.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что по итогам мартовской индексации размер пенсий увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен). В апреле им будет выделена такая же доплата.

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