За Порошенка мені соромно, а Зеленський подзвонив і розставив всі крапки над і, — гендиректор «1+1» Ткаченко

«Право на владу» все тижні виборчої кампанії запрошувала Петра Порошенка в ефір програми, але він не відповідав. Вчора він увірвався в ефір, приватної кампанії, без запрошення, користуючись статусом глави держави і не збирався йти, навіть незважаючи на ввічливі натяки провідною зайняти крісло в студії. У зв’язку з цим і за минулі звинувачення на адресу «1+1» Порошенко очікує позов до суду.

«Ось дав собі слово не писати більше в ФБ на тлі прикордонної істерії навколо виборів. Але не вийшло. І все чому? Ефір — Право на Владу сьогодні. Все як завжди – запрошені гості, не кандидати(!), експерти з різних сторін. І раптом за кілька хвилин до ефіру, з’являється представник АП — Ст. Горковенко біля воріт студії. Починає світську бесіду з адміністратором. І тут без мигалок і охорони у двір держ студії Довженка під’їжджають дві машини і виходить сам — Президент. При чому не зовсім зрозуміло, в якому він тут статус — кандидата чи президента. Але як розумієте при його вигляді і охоронців УДО — всі в шоці. Він каже — прийшов на дебати. Тобто таки як би кандидат? Або..? При цьому він точно знає, що його опонент -Ст. Зеленський в цей момент вже знаходиться в Парижі, напередодні завтрашньої зустрічі з президентом Франції — Е. Макроном. Оскільки — і СБУ і МЗС все таки ще як би під контролем президента:) Його впускають в студію. А шо робити? Статус президента ніхто не відміняв», — розповів він.

«Далі починається феєричне. Прокурор Кулик звинуватять президента у перешкоджанні слідству у справі Курченко. Президент у традиційній для себе манері — звинувачує Кулика в порушенні правил. Звільнений губернатор Одеської області -М. Степанов говорить про порушення під час виборчої кампанії, президент звинувачує Степанова, Саакашвілі і Палицю в тому, що він — президент! зробив неправильний вибір, і саме тричі в Одеській області, і тому їх звільнив, але не сам, а руками Кабміну) І тут раптом дзвонить в студію кандидат у президенти Ст. Зеленський — з Парижа. І розставляє крапки над і. …ви знали, що я в Парижі , чекаю вас 19-го квітня на стадіоні, а Порошенко – а я таки у «аптеки» — 14-го… Кандидат Зеленський непохитний і каже, що готовий до діалогу саме з кандидатом Поршенка, а останній — все ще намагається тиснути авторитетом президента і говорити про дебати згідно його формату. Діалог закінчився тим, що країна побачила, що якщо ти — кандидат, все таки варто себе все таки відповідно, а не як Людовик XIV…» — додав Ткаченко.

«Право на владу» — все тижні виборчої кампанії запрошувало П. Порошенко в ефір. У відповідь — мовчанка. Більше того — у відповідь заборона з боку людини стояв біля от-от студії -Ст. Горковенко — представникам президента приходити до нас у студію, а коли припекло він навіть начебто командував головою фракції БПП — Герасимовим терміново летіти з Маріуполя на ефір, щоб спровокувати конфлікт не допуску в студію, коли його вже не чекали. Знаєте, мені соромно за цього президента більше, ніж за Януковича. Не тільки тому, що Тато я сам голосував і, як багато хто з нас допомагали стати йому на чолі держави, а за Януковича — ми цього не робили. А тому, що він двічі зрадив. Від Яника -нічого не чекали чи хтось чекав іншого. А цей — від своїх обіцянок нової чесної життя — прийшов у підсумку — не тільки до нових заробітків, використовуючи службове становище, але й до торгівлі цінностями, де плакати з Путіним — напереваги. Коли нас переконують два дні, що ми або з Порошенком, або — з ПТН-ПНХ? І які він же потім змінює, або роликами зі збитим машиною опонентом, істериками своїх прихильників про «зраді», аналізами в придуманій Кличків громадської організації…» — констатував гендиректор «1+1».

«І це на тлі «биття себе в груди», шо він не знав ні про Укроборнопом, Свинарчуков, Роттердам +, Конененко і корупцію. І що після першого туру — він прозрів і всіх почув! І навіть Антикорупційний суд, якому два роки пручався — сьогодні раптом — привітав. А ще це геніальне в інтерв’ю НВ- «типу Україна — всього досягла, а читай — президент»? Ви, пане Президент — думаєте ми — лохи? Не-а. І вашими істериками, що вибирають Головкому, — нас не купити. Вибирають — довіра. До Главкому. А довіри саме до вас — і немає. Є презирство і огиду. А після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні в ефір, приватної кампанії, без запрошення, користуючись статусом глави держави і не збиралися йти, навіть незважаючи на ввічливі натяки провідною зайняти крісло в студії, і знову багато говорили — і все мимо реальних фактів, mais — excusez moi, s»il vous plait, не інакше як на позов у суд від нас ви не заробили. Чекайте — в понеділок. В тому числі і за минулі звинувачення на адресу 1+1. У країні, яка зніме з себе вашу брехню, — це вже буде можливо. Пішов зворотний відлік — ще 9 днів залишилося…» — резюмував Ткаченко.