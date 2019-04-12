На Херсонщині голова райради побив чиновника райадміністрації

Вчора в Голопристанської райдержадміністрації відбулася бійка.

Про це повідомила голова РДА Тетяна Гасаненко, щоправда, не називаючи прізвищ.

Потерпілим, якщо вірити газеті Новий день, виявився начальник відділу освіти Валерій Котюк. Цей факт підтвердила його дружина Наталя Громада.

Котюк звернувся в Олешківську центральну районну лікарню. За інформацією кореспондента «Нового дня», попередньо у нього діагностували струс головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. Більш детально стане відомо завтра після проходження медичних процедур.

Нападникам, за інформацією з джерел у Херсонській ОДА виявився голова Голопристанського райради Віталій Соловйов.

У відділі комунікації поліції Херсонській області повідомили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками грабежу. За свідченням голови РДА нападник відібрав у її підлеглого мобільний телефон.

Зазначимо, що Віталій Соловйов є кумом нещодавно звільненого голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва.