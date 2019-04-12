Чверть «монетизованих» субсидиантов в Києві витратили отримані гроші не на оплату «комуналки»

25% субсидиантов в Києві, які отримують соціальну допомогу у вигляді готівкових грошей, що не сплатили за послуги ЖКГ у березні.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв заявив, що на даний момент 75% киян, які отримують субсидію готівкою, сплатили ЖКП у визначений термін.

Чиновник вважає, що даний показник по оплаті є досить високим.

За його словами, зазначені 25% громадян «це люди, які не до кінця зрозуміли новий механізм».

Він розраховує, що в квітні рівень оплати послуг ЖКГ збільшиться.

«Ми впевнені, що решта 25% – це люди, які не до кінця зрозуміли новий механізм, і ми переконані, що в наступному місяці процент оплати буде ще більше, і ми зможемо говорити про нормальну роботу механізму», – сказав Петро Пантелєєв.