Михайло Подоляк: “Про ключовий мотивації Петра Олексійовича”

Про куди більш серйозне. Про ключових мотиваціях Петра Олексійовича, який явно вже плюнув на рутинні функції президента-менеджера і цілодобово займається тільки саме/агітацією. Вірніше, про Його базової мотивації, провокує настільки шалений божевілля, яке нас повантажили)…

Так ось. Суть наростаючою катастрофи в тому, що вся п’ятирічна каденція ПА – це низка темних і каламутних історій. Договорняків. Корупції. Бюджетного мародерства. На гігантські суми. Всередині країни… Це також і не менш дивні договорняки і злодійство на зовнішніх ринках. Особливо… на російському. Сірі і чорні схеми в енергетиці, транзит, оборонці. Сотні крутих смотрящих, які просто купалися в контрабандному кеші… І весь цей тіньовий сюр доповнюється безліччю кинутих партнерів, які зараз мовчать (тому що президент).

Але завтра (коли вже НЕ президент) багато розкажуть. А хлопці Петра Олексійовича адже до цього зовсім не готові. Ні юридично, ні фінансово. Вони категорично не хочуть йти, тому що по/перше, схеми не закриті і не зачищені. А по/друге, немає жодних домовленостей з потенційними зміннами. Безумовно, після ПА аудит всієї цієї каламуті буде проведено. Багато страшного спливе. З’являться багатосторінкові кримінальні справи. Частина з них, зрозуміло, буде «злита». Але далеко не всі. Тому що суспільний нерв оголений і вимагає покарання…

Звідси і виникає настільки масштабне і відчайдушний опору Петра Олексійовича, який відмовляється визнати свою аутсайдерство. Чистий прагматика. Йти категорично не можна – «каса ” на виході» уже чекає)…

Його хиже і юне оточення було впевнене, що він таки расторгует свій другий термін. Кого/то обдурить, когось/щось купить. І тому у них є час, щоб в середині другої п’ятирічки почати професійно чистити хвости, обривати схеми, готувати стерильні відходи… Поспішний ж вихід зараз – трагедія. Тому що береш будь-яку прізвище, а по ній вал фактажу. Все живе ще – проводки, телефони, учасники. Виставляй рахунку. Не тільки самому ПА, але – і це головне – членам його команди.

А члени його команди, насправді, дуже слабке і боягузливий ланка. Вони «герої» поки сидять під прикриттям). А як тільки силовий «парасолька» завалиться, почнуть плакати і говорити). Адже їх переконав Осіб, що все норм і можна далі спокійно грабувати. За фактом ж – замаячила ймовірність масштабних кримінальних кут. І ось що ще важливо; як тільки їх почнуть брати за філейні частини, вони відразу розкажуть… про Головне замовника)…

Ширше. Зараз перед ПА варто вже навіть не питання збереження влади заради продовження бюджетного і схематозного збагачення «друзів». Тепер це скоріше питання про обов’язкову відповідальності). Встигнути що/то істотно зачистити не вийде. Передати владу керованим спадкоємцям теж. Довести свою невинність тим більше. Тому що в таких стрімких події завжди виявляється дуже багато неприкаяних виконавців, вчора ще лояльних, але сьогодні вже квапливо суетящихся в прокурорських коридорах, щоб першими розповісти)…

Михайло Подоляк