Олександр Деркач: “Весь прогресивний Фейсбук обговорює вчорашнє “дійство”

Весь прогресивний фейсбук обговорює вчорашнє «дійство» на каналі 1+1. Шукає в ньому глибинний сенс.

Одні пишуть, Порошенко вдерся в чужий дім без запрошення. Чіпляється за владу. Інші, що Зеленський хамло і гопник. І так не можна. Керівник каналу Ткаченко навіть пожежних зібрався викликати на підмогу. З брандспойтами.

Друзі. Астанавитесь. Не будьте нудними моралістами. Не оцінюйте вчинки політиків звичайними мірками. Зеленський запропонував перевести вибори в формат шоу. Порошенко погодився. От і все.

З точки зору законів жанру, те, що вчора було, це класно, це продовження шоу. Це змушує кандидатів імпровізувати і дає нам можливість дізнатися їх ближче. І зробити висновки.

І кандидатам ображатися не варто. Вибори не бувають з 9 до 6. І треба бути готовим до того, що на твій сімейний вечерю зістрибне на парашуті твій візаві і голосно крикне тобі у вухо, поссы в пробірку. Або надішле стриптизерок до тебе в баню з плакатами, ти за Казку, або за Марув. І все під камеру.

І Ткаченко нема чого скандалити. Здорове телебачення, це імпровізація в чистому вигляді. А не нудотная заготовка. У стилі 95-го кварталу. Порошенко йому вчора касу зробив. Невідомо, хто кому повинен доплачувати.

Загалом охолоньте. Здайте назад. Show must go on. Не хапайте один одного за краватки. Ставте краще галочки у себе в блокноті. Кожному учаснику.

