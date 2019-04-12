Сергій Лямець: “Поведінка на дорогах символізує, погодьтеся”

Поведінка на дорогах символізує, погодьтеся.

За останні дні вже кілька разів зіткнувся з бадьорими співгромадянами на номерах АЕ. По зустрічній, нахабно, впевнено. Поки без мигалок і автоматних черг назустріч.

Дорогі дніпропетровці, у мене для вас погана новина. В тому, що ваш хлопчик прийде до влади, немає ніякої вашої заслуги. Це зміна створили інші сили й інші люди. Нинішня злодійська зграя настільки втомила всіх навколо, що люди готові голосувати за медіаобразу, лише б позбавитися від старого брехливого лицаря і його коня. І в даний момент часу це – правильно.

Але як тільки ваш хлопчик зійде на олімп, вам доведеться дуже погано. Люди з ходу розберуться, хто там поруч з ним. У вас не буде пари років загального забуття, як після Майдану. У вас є тільки один варіант: працювати на Україну, а тільки потім на себе.

Донеччани в свій час цього не зрозуміли. Господь навів порядок. Тепер Ани їздять пристойно і визнають, що вони частина України. Навіть нарвані ВВшники дізналися, що існують правила руху. Так що, дорогі дніпропетровці, якщо не хочете з розгону в бетонну стіну, поменше тисніть на праву педальку. Вчіться рухатися в потоці.

Сергій Лямець