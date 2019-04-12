Ремонтом українських доріг зайнялися турки

Турецька компанія «Онор» приступила до ремонту ділянки траси Київ-Харків біля Полтави. Вона змогла на тендері запропонувати кращі умови, залишивши без грошей українських шляховиків.

На деяких ділянках траси підрядник вже вирубав зайві дерева, переносить комунікації, виконує інші підготовчі роботи, без яких не можна обійтися.

Судячи з фотографій, турки серйозно взялися на ремонт української дороги. Використовується різна спеціальна техніка. Рух по трасі повністю не перерито: автомобілі можуть спокійно їздити







Особисто ми не сумніваємося, що турецька компанія виконає ремонт дороги якісно. В іншому випадку компанії з Туреччини в наступний раз просто не будуть залучати до таких робіт. Ну а процес реконструкції контролює українська організація — «Укрдорінвест».

Раніше повідомлялося, що в 2019 році на ремонт українських доріг направлять рекордну суму – 55 млрд. гривень. Полтавська область, зокрема, отримає на ці цілі не менше 210 млн. грн. тільки з Дорожнього фонду, не рахуючи інших джерел фінансування.