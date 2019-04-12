Прокуратура встановила дані понад 21 тисячі правоохоронців, які працювали у Криму на момент окупації

Прокуратура АР Крим встановила анкетні данні понад 21 тисячі осіб, які на момент окупації півострову працювали в правоохоронних органах АР Крим та м.Севастополя.

Про це повідомляєпрес-служба прокуратури АР Крим.

“Слідчим відділом прокуратури АР Крим встановлені повні анкетні та інші установчі данні всіх працівників правоохоронних органів, а це понад 21 тис. осіб, які на момент окупації півострову працювали на різних посадах у правоохоронних органах АР Крим та м. Севастополя. Відносно цих осіб здійснюється досудове розслідування, в ході якого вживаються усі необхідні заходи для отримання доказів ймовірної причетності до вчинення державної зради чи інших злочинів та прийняття законного рішення щодо шкірного працівника вищезазначених правоохоронних органів”, — йдеться у повідомленні.

Прокуратурою здійснюється досудове розслідування у низці актуальних кримінальних проваджень щодо вчинення колишніми працівниками 16 правоохоронних органів АР Крим та м. Севастополя (Прокуратура, МВС, ДМС, ДпТС, ДФІ та ін.) кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).