Facebook користуються 50% українців. Це найпопулярніша соцмережа у країні

В інтернеті опублікований рейтинг популярності соціальних мереж в Україні. Дослідження складено компанією Research & Branding Group з урахуванням зміни даних за період з травня 2018 року.

Найпопулярнішою соцмережею в Україні залишається Facebook, яким користується половина респондентів, що взяли участь в опитуванні.

За останній рік в Україні також збільшився відсоток користувачів YouTube (30%) і Instagram (27%). Однокласники і ВКонтакте стрімко втрачають українських користувачів, зараз їх 6% і 10% відповідно.

Найбільше українських користувачів цікавить розважальний і пізнавальний контент. Тільки 36% використовують соцмережі, щоб довідатися новини, а 60% користуються ними для спілкування з друзями.

В опитуванні типу face-to-face взяли участь 2001 респондентів по всій території України за винятком тимчасово окупованих.

Фото: rb.com.ua