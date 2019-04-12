Порошенко треба було раніше вибрати більш адекватну стратегію — з акцентом на соціальних питаннях, — Бекешкіна

Для залучення електорату кандидату в президенти України і чинному главі держави Петру Порошенку треба було раніше вибрати стратегію з акцентом на соціальній тематиці.

Про це в інтерв’ю сказала Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва.

«Я думаю, йому треба було раніше все-таки вибирати більш адекватну стратегію. Томос йому додав 4%, коли він вийшов на друге місце. Але для значної частини виборців більш важливі інші питання, інші проблеми. Перш за все, соціальні. Хоча соціальне не входить безпосередньо в компетенцію президента, але ми запитували людей: що, на вашу думку, входить в компетенцію президента і за що він відповідає? І дали великий набір. І треба було визначити: це входить, це не входить. Так ось, на думку наших людей, у компетенцію президента входить те, що їх хвилює. Хвилюють їх тарифи, значить, це входить. А не хвилюють їх державні нагороди — значить, не входить. Їм це нецікаво, розумієте? Тому принаймні висловитися з приводу, навіть якщо це не є безпосереднім обов’язком президента — треба. І, звичайно, за тематикою корупції, треба було раніше… тобто, я думаю, що те, що він зараз робить це правильно, але трошки пізно», — зазначила вона.

При цьому соціолог Порошенко вважає помилкою те, що він назвав Зеленського марионенткой.

«Це неправильно. Це ображає людей, які за нього (Зеленського, — ред) голосували. Це ображає. Ну навіщо?» — сказала Бекешкіна, висловивши впевненість, що це була емоційна реакція президента Порошенко, а не його команди.