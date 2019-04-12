“Вода Донбасу” відмовляється врегулювати питання незаконного споживання е/е

Комунальне підприємство “Вода Донбасу” ігнорує вимогу НЕК “Укренерго” підтвердити готовність електроустановок до безпечного знеструмлення і переключення абонентів на інші джерела живлення.

За даними прес-служби НЕК, комісію її фахівців не пустили до перевірки енергооб’єктв, про що складено відповідний акт. Сьогодні НЕК направила КП чергове звернення надати підтвердження готовності до припинення електропостачання.

В “Укренерго” зазначають, що збільшення боргу “Вода Донбасу” за надану е/е, що перевищує на сьогодні 2,4 млрд грн, негативно впливає на весь енергоринок. Відсутність вирішення проблеми незаконного споживання борги підприємства буде фінансовим тягарем для учасників оптового ринку

“Сподіваємося на активну участь у вирішенні гостро соціальної проблеми регіональної та державної влади. Як в інтересах споживачів, так і для уникнення економічної дискримінації учасників оптового ринку електроенергії”, – йдеться в прес-релізі.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2019 року введено нові правила роботи на роздрібному ринку е/е. Обленерго розділені на операторів системи розподілу (ОСР) та постачальників. Усі непобутові споживачі мають укласти нові договори на розподіл і постачання. Низка держструктур і комунальних підприємств, зокрема й водоканали, не змогли укласти нові угоди, перейшовши на споживання е/е від “постачальника останньої надії” (ПОН) на умови акцептованої поставки. Послуги ПОН коштують на 25-30% дорожче, ніж в інших постачальників.

Послугами ПОН можна було користуватися максимум 90 днів, проте наприкінці березня, коли цей термін добігав кінця, Кабінет Міністрів рекомендував “Укрінтеренерго” укласти з 1 квітня договори на поставку е/е за вільними цінами зі споживачами, в яких закінчився дозволений законом 90-денний термін перебування у нього на постачання та які не змогли укласти договір з новим постачальником.

На сьогодні “Вода Донбасу” проводить переговори з “Укрінтеренерго” про укладення з переговорної процедури договори на поставку 356 млн кВт-год е/е на суму до 955 млн грн (у середньому за 2,7 грн за кВт-год з ПДВ). Термін дії поставки – до кінця 2019 року.

Раніше “Вода Донбасу” закуповувала е/е в “Укрінтеренерго”. Новий договір заплановано укласти як із постачальником за вільними цінами, що надасть можливість врегулювати питання з наявністю у КП постачальника е/е, відсутність якого призводить до відключення від енергопостачання.

Харчування “Вода Донбасу” за звичайних умов здійснюється через мережі ОСР, а мережі “Укренерго” використовуються як резервне джерело живлення під час ремонтів або аварійних відключень у мережах ОСР, забезпечуючи до 5% щорічного споживання КП в електроенергії.

Джерело – interfax