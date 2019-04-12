Москва і Вашингтон обговорили продовження договору про озброєння

Подробиць Держдеп не повідомив.



Росія і США провели в Швейцарії засідання Двосторонньої консультативної комісії по виконанню Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Подробиць зустрічі в Держдепі не повідомили.

“Американська і російська делегації продовжили обговорення практичних питань, що належать до імплементації договору”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, СНО-3 був підписаний Москвою і Вашингтоном в 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ.