У команді Порошенка на 80% впевнені, що дебатів не буде

Дебати перед другим туром президентських виборів не відбудуться, тому що опонент чинного президента Петра Порошенка Володимир Зеленський їх уникає. Про це заявив представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв в ефірі «112 Україна».

«Я вважаю відсотків на 80%, що дебати не відбудуться, тому що один з кандидатів дебати уникає», — сказав Медведєв.

У штабі глави держави також прокоментували телефонна розмова Зеленського і Порошенко в ефірі «1+1».

«Я думав, що Зеленський більш вихований, ніж це було продемонстровано вчора», — сказав він.

Медведєв вважає, що позиція Зеленського по зовнішній і внутрішній політиці невідома, а замість кандидата кажуть представники його штабу і члени команди.

«Штаб Зеленського боїться, що як тільки він почне говорити по суті питань, як тільки він почне формулювати свою позицію, то стане очевидно, що він не готовий бути президентом», — додав він.