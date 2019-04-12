«Тебе, м@ндовошка, ніхто не питав»: мер Дніпра Філатов обматюкав племінницю Коломойського

Мер Дніпра Борис Філатов в коментарях в соціальній мережі Facebook вступив у словесну перепалку і образив користувача соцмережі Дарину Воронцевич, яка виявилася племінницею олігарха Ігоря Коломойського. Сама публікація тепер видалена, але користувачі активно діляться скандальної листуванням.

В коментарях Воронцевич запропонувала Філатову «покаятися» і попросити вибачення за те, що він агітував за чинного президента Петро Порошенко.

«Ігор Валерійович добрий, він все зрозуміє, і президент Зеленський вас великодушно пробачить. І не треба ніяких нових майданів і переворотів», — написала вона.

На це міський голова запропонував відповісти в стилі «Ігоря і Вови». «Так, тебе, м@ндовошка, ніхто не питав. Ти хто така взагалі, щоб мені поради давати? І коли відкриваєш свій поганий рот, то повинна розуміти, що може відразу прилетіти, як мріяла», — відповів Філатов.

Після цього дівчина назвалася племінницею олігарха: «Я племінниця Ігоря Валерійовича, хотіла вам порадити, як краще вчинити (на мій погляд). Дуже шкода, що вам моя порада припав до душі, і ви почали з образ».

Скріншот: Facebook.com