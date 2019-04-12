Мешканці одного зі столичних районів скаржаться на гори сміття, які залишають після себе продавці

Жителі Позняків скаржаться на місцевих торгашів, які залишають після себе сміття і зіпсовані газони.

Мова йде про ділянку на вулиці Анни Ахматової, 31. Виявилося, що раніше на цьому місці проходили традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Нещодавно комунальникам довелось відмовитись від організації ярмарків тут з-за постійних скарг на звалища, знищений газон і перекриття доріг. Виною всьому цьому виявилися торговці. Але продавці це місце “облюбували”, тому пропадати звідти так просто не збираються. Вони продовжують там торгувати, незважаючи на відсутність дозволу.

“КП “Міський магазин” не надавав пропозицій, а Департамент промисловості та розвитку підприємництва, в свою чергу, не включав вказану адресу в адресному перелік сезонних ярмарків і графік проведення сільськогосподарських ярмарків у місті Київ в першому півріччі 2019 року з вказівкою організаторів. У зв’язку з цим інформуємо, що торгівля, яка функціонує за вказаною адресою, є незаконною і “стихійної””, – пояснили на підприємстві.