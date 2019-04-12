У Литві за відмову від старого авто платитимуть тисячу євро

Громадянам Литви за відмову від старого авто виплачуватимуть 1 000 євро.

Про це пише TheVillage. Грошова компенсація має діяти як заохочення до купівлі нового авто, яке не буде так сильно забруднювати атмосферу, считают у країні.

На ці витрати у бюджеті виділили близько 30 мільйонів євро.

Грошову винагороду також будуть отримувати муніципалітети, які закупили більш екологічний громадський транспорт, що працює на водні та природному газі. Заохочення отримуватимуть і жителі, які замінять печі на дровах у будинках на теплові насос

і або під’єднаються до системи централізованого опалення. Міністр навколишнього середовища країни Кястутіс Мажейка зазначив, що вони зможуть оцінити ефективність таких виплат через два-три роки та з’єднання ясують, наскільки зменшилась кількість викидів в атмосферу.