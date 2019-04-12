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Всі хочуть, щоб наш начальник був ангелом, – Подерв’янський

12.04.2019

Українці хочуть, щоб їх президентом був «ангел», але такого не буває і не буде. Так вважає український письменник і художник Лесь Подерв’янський.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ATR.

«Ми всі хочемо, щоб наш начальник був такий справедливий як Ісус Христос, красивий як Ален Делон, щоб він був бідний, як Робін Гуд, але щоб він все роздавав. І ще ми хочемо, щоб він був майже ангелом. І щоб був такий талановитий, як Наполеон. Такого не буває, не буде такого. Взагалі, політика — це брудна справа. Її не роблять в рукавичках в такій країні, як у нас. Треба дивитися просто на результати», — сказав він.

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