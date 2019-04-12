ЦВК розподілила між Порошенком і Зеленським час в ефірі «Суспильного»

Центральна виборча комісія України на засіданні 12 квітня затвердила порядок надання ефірного часу кандидатам у президенти Петра Порошенка та Володимиру Зеленському на «Суспильном телебаченні» і «Суспильном радіо». Про це повідомляє прес-службаЦИК.

Володимир Зеленський отримає ефірний час на «Суспильном радіо» 17 квітня з 19:00 до 19:30, на «Суспильном телебаченні» — 18 квітня з 20:00 до 20:30.

Чинний президент України Петро Порошенко виступить на «Суспильном радіо» 17 квітня з 20:00 до 20:30, на «Суспильном телебаченні» — 18 квітня з 20:51 у 21:21.

Уточнюється, що ефірний час надається за рахунок коштів державного бюджету, виділених на підготовку і проведення президентських виборів.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Україні відбувся 31 березня. В цілому по країні явка склала 62,78%. Після обробки 100% електронних протоколів відомо, що Зеленський набрав 30,24% голосів, Порошенко — 15,95%, Тимошенко — 13,40%.

Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня.

3 квітня Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому викликав Порошенко на дебати на НСК «Олімпійський». Він заявив, що «дає на роздуми 24 години».

Чинний гарант зазначив, що закон передбачає інші умови проведення дебатів, однак погодився дискутувати на стадіоні.