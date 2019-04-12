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Аваков допускает вызов Порошенко на допрос по вопросам коррупции

12.04.2019

Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что Петра Порошенко после завершения каденции его президентства могут вызвать на допрос относительно коррупционных дел, о которых пишут СМИ.

Об этом он заявил на 12-м Киевском форуме по безопасности.

“Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточно институтов, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура”, – подчеркнул Аваков.

Он добавил, что сам регулярно ходит на допросы.

“Арсений Яценюк (лидер партии “Народный фронт”, бывший премьер-министр) регулярно ходит на допросы. Последний раз меня допрашивали о покушении на Януковича по требованию господина Януковича, которое он прислал из Москвы в 2014 году”, – сказал Аваков.

“Виноват – ответит, не виноват – будет все спокойно”, – добавил министр МВД.

 

Источник- Украинская правда

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