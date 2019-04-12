Порошенко: Сподіваюся, що вдасться уникнути провокацій у другому турі виборів

Президент України Петро Порошенко сподівається уникнути провокацій під час підготовки і проведення другого туру президентських виборів в Україні, запланованого на 21 квітня.

“Безумовно, що дискусії жорсткі … Я дуже сподіваюся, що вдасться уникнути провокацій, провокацій колон так званих, тих, хто називає себе … вже не буду про них згадувати вночі. Це викликає обурення і у наших міжнародних партнерів. Якщо провокатори будуть намагатися зірвати проведення тих чи інших виборчих заходів”, – заявив П.Порошенко в п’ятницю в ефірі телеканалу “Інтер” відеозв’язком з Парижа після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент висловив надію, що кандидатам в президенти України вдасться донести громадянам України повну інформацію про свої програми для того, щоб вони мали всі умови для визначення майбутнього України.

Він також заявив, що лідери Німеччини і Франції відзначають високий рівень демократії під час першого туру виборів в Україні. “Вони повністю задоволені захистом волевиявлення громадян і дуже сподіваються, що на такому ж рівні будуть проведені вибори 21 квітня”, – сказав П.Порошенко.

Джерело – interfax