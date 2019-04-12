У Британії вирішили саджати у в’язницю за підглядання під спідниці

Апскертинг вважається злочином.



C сьогоднішнього дня заглядання під сукні та спідниці заради фотографування – апскертинг – офіційно вважається кримінальним злочином в Англії та Уельсі.

Тепер за фотографування нижньої білизни, геніталій або сідниць людини без її відома злочинцям загрожує до двох років в’язниці. Апскертинг вже вважається злочином в Шотландії, але поки не карається кримінально у Північній Ірландії. Ініціатором кампанії про визнання апскертинга злочином виступила британка Джина Мартін.

У 2017 році на музичному фестивалі Мартін стала жертвою апскертинга. Через кілька днів вона написала про події в фейсбуці, де її пост отримав вірусне поширення. Тоді поліція не змогла заарештувати зловмисника, оскільки просто не існувало відповідного закону.

Онлайн-петиція Мартін, закликає поліцію відновити справу, зібрала 50 тисяч підписів. Згодом ліберал-демократ Віра Хобхаус внесла до парламенту законопроект, передбачає визнання апскертинга злочином.