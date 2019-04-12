Іспанці перетворять у музей будинок, де народився Сальвадор Далі

Відкриється музей, присвячений життю художника.



Мерія іспанського міста Фігерас починає реконструкцію будинку, де народився і провів перші роки життя Сальвадор Дали. У другій половині 2021 року в ньому відкриється музей, присвячений життю художника.

Основною темою музею стануть дитинство і юність Сальвадора Далі, що той провів у Фігерасі. Але крім цього будуть представлені експонати, пов’язані з дорослим життям художника.

Музей розташується в будинку 20 по вулиці Монтуриол, який був побудований в 1898 році в стилі модерн. Зараз там знаходяться офісні приміщення, а найближчим часом в ньому розпочнеться реконструкція.

В Іспанському Фігерасі також розташований знаменитий Театр-музей Дали, де зібрані роботи художника. В майбутньому мерія планує відкрити ще один музей, присвячений Дали – в будинку Мас Рожер поруч з площею Ла-Палмера, де він жив з батьками з 8-річного віку.