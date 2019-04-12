Медики здивували несподіваною заявою про газах: самий нестандартний шлях

Медики розповіли, що гази можуть змінити напрямок і вийти через рот.

Відхід газів — природний процес, якого багато соромляться., але виявляється, іноді гази обирають нестандартні шляхи виходу, пише Уніан.

Професор-дієтолог Університету Ньюкасла Клер Коллінс розповіла деякі дивовижні подробиці поширеного фізіологічного процесу відходу газів з організму.

Часто люди намагаються стримуватися гази всередині себе, що чинить додатковий тиск на стінки кишечника і викликає характерний дискомфорт.

Скупчення всередині кишкових газів можуть негативно позначитися на здоров’ї, і навіть призвести до того, що вони змінять свій напрямок і вийдуть через рот. Це трапляється рідко, але такі випадки відомі.

З першого погляду, подібне здається чимось нереальним, але природа людського організму така, що гази кишечника можуть змінювати напрямок руху в тому випадку, якщо люди не дають їм природного виходу.

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Економіка

Дослідження показують, що звичка затримувати гази здатна спровокувати хворобливий розлад під назвою дивертикуліт, яке викликає запалення оболонки кишечника.

Нагадаємо, що однією з головних причин смерті людини є неправильне харчування.

Дослідження проводили в 195 країнах світу. Зокрема, від неправильного харчування відбувається кожна п’ята смерть у світі. Такі дані надали дослідники, що працюють над цим проектом. Вони були опубліковані у виданні The Lancet і охоплюють всі куточки нашої планети.

Був проведений аналіз інформації по смертях з 1997 по 2017 року і, як з’ясувалося, від захворювань, які виникають в наслідок неправильного харчування (в які входять цукровий діабет і серцево-судинні хвороби) позбавляються життя близько 10 мільйонів чоловік щорічно.

Вчені стверджують, що основними факторами неправильного харчування можна з упевненістю назвати надто велику кількість вживаної солодкої або занадто солоної їжі, а також низька кількість споживаних зернових культур, овочів і фруктів.

Відомо, що збалансоване харчування призводить до зниження появи серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу, ожиріння і деяких видів раку. Для підтримки організму в тонусі та доброму стані необхідно є 5 порцій овочів і фруктів на день, вживати більше клітковини, є цільнозерновий хліб, вживати молочні продукти.

Раніше фахівці з Ізраїлю стверджували, що в світі не існує здорового харчування. Такий висновок науковці зробили після проведення комплексних випробувань та дослідів.

На думку експертів, харчування не буває шкідливим чи здоровим, оскільки немає універсальної системи, яка відповідає всім людям. Співробітники науково-дослідного інституту Вейцмана повідомили, що в природі не існує «хорошою» чи «поганий» їжі.

Вчені стверджують, що харчування кожної людини має ґрунтуватися на тому складі бактерій, які населяють його травний тракт. Лише в цьому випадку, на думку експерта, позитивний вплив їжі на здоров’я може бути ефективним.

З’ясувалося, що кожна людина по-своєму реагує на раціон харчування. Хтось може видужати, вживаючи навіть корисні продукти харчування. Медики вважають, що унікальність реакцій організму на їжу залежить від мікрофлори кишечника.

Раніше Hyser повідомив, що фахівці попередили про неякісне бензині.

Також Hyser писав, що вчені назвали продукти, які пропадуть з магазинів із-за глобального потепління.

Нагадаємо три головних правила здорового харчування і безпечного схуднення.