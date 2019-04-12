Американська поліція зловила «робота-злочинця»

У США був арештований робот, який займався прибиранням.

Подія сталася в штаті Орегон, передає 120.su. Чоловік, повернувшись додому, виявив, що в його ванній кімнаті хтось є: з-за дверей чувся шум, а під самими дверима раз з’являлася тінь.

Переляканий американець викликав поліцію. Правоохоронці увірвалися в ванну і побачили робота-пилососа.

Вартові закону посміялися і розмістили фотографію в інтернеті, приписавши, що вони заарештували роботизованого зловмисника.

Нагадаємо, китайці знайшли спосіб використовувати штучний інтелект для зниження залежності від гаджетів.

Про це повідомив засновник китайської інтернет-компанії Baidu Робін Лі, передає портал Аспекти. Він повідомив, що китайці мають справжню залежність від смартфонів, які стають все більш багатофункціональними.

«Китай вже зіткнувся з труднощами, невідомими поки в інших частинах світу, — сказав глава компанії, маючи на увазі залежність від гаджетів. — Саме тому ми будемо знаходити нестандартні рішення і йти по шляху використання інновацій», — повідомив він.

Робін Лі відзначає, що люди майбутнього будуть підключені до різними датчиками з штучним інтелектом, які допоможуть вирішити різні завдання в житті. Засновник компанії запевнив, що потенціал для цього є в кожній області.

Нагадаємо, експерти самі затребувані професії майбутнього.

Так, в майбутньому мільйони вільних рук можуть звільнитися з-за тотальної роботизації. Але обов’язково з’являться нові професії.

Одним з найбільш затребуваних спеціальностей буде дизайнер ДНК людини. Зараз ми можемо серйозно впливати на генетичний код майбутнього дитини, але в майбутньому ці технології обов’язково вдосконалюються. Фахівці вважають, що це буде суміш біотехнологій та програмування.

Фахівець у цій галузі зможе змінювати гени ДНК майбутнього дитини на прохання його батьків. Так, ймовірно, він зможе знизити ймовірність деяких страшних захворювань, в тому числі онкології і ВІЛ.

Дизайнер ДНК повинен мати знання у сфері биоинженериии і ІТДизайнер ДНК в майбутньому повинен знати досконало біоінженерії і біотехнології, а також традиційне законодавство і мати навички в сфері IT.

Працювати він буде в спеціальних технологіях з електронним мікроскопом, а також з датчиками, які аналізують ДНК. Цілком можливо електронний планшет стане постійним супутником такого роду спеціаліста.

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Суспільство

Однією з найбільш затребуваних професій буде адвокат роботів.Другою професією адвокат з етики ІІ. Справа в тому, що поява роботів зробить актуальною питання моралі. Наприклад, автомобіль, який виїжджає на пішохідний перехід. Що йому робити? Збити пішоходів або згорнути в сторону і врізатися в бетонний паркан, що призведе до смерті пасажира.

У цій задачі безліч змінних і варіацій, але однозначної відповіді немає. Цим має займатися спеціальна людина.

У адвоката штучного інтелекту має бути освіта в сфері права, а також він повинен розбиратися в психології. Завданням його буде — виступати в суді як експерт. При цьому такий фахівець не зможе обійтися без потужного портативного комп’ютера.

Раніше Hyser писав про те, що аналітики побоюються, що штучний інтелект спровокують війну.

Також Hyser повідомляв, що із-за збою в системі розпізнавання осіб в Китаї оштрафували банер.

Нагадаємо, що Microsoft показала нову версію шолома доповненої реальності.