У штабі Зеленського повідомили, коли саме почнуться дебати на НСК Олімпійський в Києві

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського озвучили час, на який заплановані дебати на стадіоні «Олімпійський» 19 квітня. Відповідне відео опубліковано в Facebook.

«19 квітня о 19:00 — головні дебати країни. Суспільство отримає відповідь на головне питання — минуле чи майбутнє. НСК «Олімпійський»», — сказано в повідомленні.

Відео: Facebook/ Команда Зеленського

Нагадаємо, НСК «Олімпійський» отримав запити про проведення на стадіоні дебатів від штабів обох кандидатів. При цьому від команди Порошенка НСК отримав запит на 14 і 19 квітня 2019 року, а від команди Зеленського – лише на 19 квітня 2019 року. Петро Порошенко покликав Зеленського на НСК 14 квітня о 14:14 і 19 квітня з 20:00 до 21:00 – в студію Громадського.