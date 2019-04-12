У Слов’янську п’яний водій збив поліцейського і протягнув його 100 метрів

Зупинений водій не бажав спілкуватися з правоохоронцями і зачинився в салоні, а коли побачив, що фотографують його номерні знаки, різко стартував і збив поліцейського.

У Слов’янську п’яний водій збив патрульного і майже 100 метрів провіз його на капоті. Про це в п’ятницю, 12 квітня, повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

Відзначається, що в авто в цей час перебував дворічна дитина.

«Вчора ввечері патрульні зупинили автомобіль Hyundai за порушення правил дорожнього руху, проте водій за кермом відмовився спілкуватися з поліцейськими і зачинився всередині авто. Коли патрульний вирішив зафіксувати номерні знаки транспортного засобу, водій різко рушив вперед, скоїв наїзд на інспектора і провіз його на капоті близько 100 метрів. На заклики зупинитися він не відреагував», — йдеться в повідомленні.

В цей час повз проїжджав екіпаж відділення безпеки дорожнього руху патрульної поліції, який побачивши подію негайно почав наздоганяти авто Hyundai. Порушника вдалося заблокувати і затримати тільки за містом.

Як виявилося, чоловік за кермом мав ознаки алкогольного сп’яніння. Під час погоні в салоні перебували дворічна дитина і пасажир.

Відомо, що затриманий вже має проблеми із законом. Його притягували до відповідальності за нетверезе водіння. Зараз відносно нього тривають слідчі дії по іншій справі.

Патрульний поліцейський внаслідок наїзду отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували в травматичне відділення.

Суд обирає водієві запобіжний захід.



