Мати Зеленського розповіла, як вони радили сина не йти в президенти, і про роль Коломойського

Римма Зеленська, мати лідера «95 кварталу» Володимира Зеленського, розповіла в інтерв’ю Громадському, що рідні радили йому не балотуватися в президенти.

«Він радився з нами. Але ми сказали йому, що це абсолютно не потрібно. Не треба тобі йти туди, це бруд суцільна. Я, коли слухаю по телевізору цю бруд, у мене, розумієте, потім напад після всього цього, що я дивлюся. Те, що ми давали йому пораду, ви ж розумієте, він доросла людина. Йому 41 рік. Ми порадили йому не йти, але він так вирішив. Це його вибір. Нехай так. Вийде так, як вийде. Програє він або виграє. Може бути, він програє у Порошенка. Це ж така справа. Він не був у політиці. Він, може бути, все не знає так, як треба. Але я розумію, що якщо людина хоче, він може навчитися. Він свою кампанію створив сам і в кампанії у нього скільки людей? Майже 500 осіб. Значить, він вміє з людьми, і керувати кампанією вміє. Я так вважаю, що тут він зміг. Принаймні, я знаю, що він не буде красти і не дасть нікому красти», — розповідати мати шоумена.

Вона розповідає, що Володимир Зеленський зростав у скромній сім’ї.

«У нас сім’я була скромна, ми жили дуже скромно. Поки тато захистився і досяг всього. Так що він виховувався не в багатій родині, а у звичайній родині виховувався. У робочій, як говориться. У мене теж вища освіта. Так що ми його виховували, як кажуть, в такому дусі. Тому я не думаю, що він змінився і не зміниться він до кінця», — розповідає вона.

Римма Зеленська також розповіла, що її син вирішив балотуватися не з фільму, а з-за ситуації в країні.

«Вони задумали цей фільм (Слуга народу — ред.) дуже давно. Але він не думав про це, що він стане президентом. А потім подивився на все це, що діється в Україні і все, думає, «Треба спробувати. Може бути, я зможу щось змінити. Щоб люди жили краще». Тому він так пішов. Я не знаю, як вийде, ніхто ж не знає це. Як вийде, так і вийде. Програє, значить, програє Порошенко. Нічого тут такого страшного немає. Якщо не буде фальсифікації, не зробить сам Порошенко ці фальсифікації, то, може бути, що щось зміниться. А якщо він, навіть он показували по телевізору, як будуть робитися фальсифікації», — додала вона.

За її словами олігарх Ігор Коломойський не має відношення до Володимира — «він просто здає йому свою продукцію».

«І що він маріонетка Коломойського. Якась маріонетка Коломойського? Причому тут Коломойський взагалі до нього? Він здає свою продукцію і одержує за це гроші. І все. Його вже обізвали і бидлом, і наркоманом і ким ви тільки не хочете, називають людину. Він взагалі ні сигарети не курить, нічого не курить. Як можна так нищити людину, я не знаю», — додала вона.