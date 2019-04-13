У київському ресторані кишенькові злодії «роздягли» главу великої італійської енергокомпанії

Крадіжка у маститого іноземця сталася вчора в ресторані авторської японської кухні «Menya Musashi» на Лютеранській в Києві.

Як ЗМІ дізналися з своїх джерел в патрульній поліції, італійський бізнесмен-глава великої компанії, яка збиралася розробляти родовища сланцевого газу і будувати вітроелектростанції, який прибув у Київ з комерційних питань зайшов пообідати в японський ресторан і необачно залишив свою куртку на вішалці без нагляду.

Цією помилкою заморського громадянина одразу ж скористалися знамениті київські кишенькові злодії-віртуози. Правда, не стали нишпорити по кишенях, а вирішили забрати предмет італійського гардеробу.

В результаті, коли принесли рахунок, виявилося, що в італійця поцупили брендовий шкіряну куртку, в якій були ключі від автомобіля і всі гроші. Машину не чіпали, але завести її іноземець без сторонньої допомоги її міг.

Італієць звернувся в поліцію, завели справу за статтею — крадіжка, але кишенькових злодіїв поки не спіймали.

Як пізніше з’ясувалося, від рук крадіїв постраждав відомий італійський бізнесмен Луїджі Барберис-генеральний директор великої компанії Eni S. p.A, що займається бізнесом в енергетичній сфері. Не так давно Барберис зустрічався з керівництвом українського агентства Держенергоефективності і обговорював проект будівництва вітроелектростанції потужністю 40 МВт, який планується реалізувати в декількох фазах у південних або західних областях України.

Обікрадений італійський бізнесмен Луїджі Барберис (праворуч) на зустрічі з керівником агентства Держенергоефективності Сергієм Савчуком, фото: delo.ua

Нагадаємо, що Eni S. p.A створила свою дочірню компанію Eni Ukraine LLC в Україні в 2011 році. У 2012 році Eni купила 50,01% акцій ТОВ «Західгазінвест» (Львів). «Західгазінвест», що володіє ліцензіями на розробку 9 родовищ сланцевого газу в Західній Україні площею близько 3,8 тис. кв. км. Eni зареєструвала дочірні підприємства Eni Ukraine Deep Waters BV, Eni Ukraine Shallow Waters BV (місце реєстрації — Голландія) і Eni Ukraine Llc (Київ) для роботи в Україні.