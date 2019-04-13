Стало відомо, як називають Зеленського світові ЗМІ

Після того, як Володимир Зеленський став лідером першого туру президентських виборів в Україні, в мережі з’явився жарт, що тепер green card перейменують в zelenskiy card, тільки їздити по ній можна буде не в Америку, а в РФ.



Жарт про Зеленском, за інформацією видання, натякала на проросійський вектор Зеленського, але і асоціації з США невипадкові. Володимира Зеленського називають «українським Трампом». Так, за словами головного редактора «Ехо Москви» Олексія Венедиктова, Зеленський — це історія з Трампом у всіх сенсах.

«Коли Трамп висувався ще до праймеріз за два роки до виборів, все теж вважали, що він клоун. Власне, він вів себе як клоун … клоун по професії», — сказав він.

Як же називають Володимира Зеленського іноземні ЗМІ? Шоуменом, актором навіть клоуном. Правда, Зеленський і сам каже, що він клоун. Але найчастіше звучить номінація «комік». Як у російській пресі, так і в зарубіжній.

Газетні заголовки на різних мовах

Блумберг: «Комік в ролі президента? Час бути серйозним».

Тайм: «Комік лідирує на президентських виборах в Україні».

Бі-бі-сі: «Чому комік Зеленський — це реальна загроза Порошенка?»

Франкомовна преса

«Хто такий Володимир Зеленський? Комік, який може стати президентом? »

«Комік, шоколадний король і газова принцеса — лідери президентських перегонів в Україні»

Італійські медіа

«Голосування за президента України: комік Зеленський лідирує»

«Вибори в Україні: комік Зеленський на чолі»

Російські ЗМІ

«Кандидат-комік: Зеленський оголосив про участь в президентських виборах»

«Росіяни для нас не брати»: комік Зеленський поспілкувався з ветеранами АТО »

«У лідери президентських перегонів вирвався комік Володимир Зеленський»

«Це не жарт: Комік Володимир Зеленський — головний український політик»

«Президент по приколу: національний проект коміка Зеленського».

При цьому багато хто відзначає, що номінація «комік» в зарубіжних ЗМІ видається нейтральною — просто як позначення роду діяльності. А в російських чомусь звучить принизливо.

За словами філолога Гасана Гусейнова, є слова, які в різних мовах сприймаються по-різному.

«Хоча б один корінь, загальний грецький корінь. Але в російській мові, в російській розмовній мові, є слово «комік», яке використовують для того, щоб сказати, що людина дивний, дурний. Засоби масової інформації в Росії, офіційні канали, вони якось хочуть підколоти України, мовляв, держава не справжнє. За ось цим словом «комік» насправді ховається ще, звичайно. У багатьох така заздрість, що в Україні виходить щось».