Польща та Естонія не пустили до себе вітрильник з курсантами з Криму

Вітрильник «Сєдов», на борту якого знаходяться курсанти Керченського державного морського технологічного університету, не зміг увійти в територіальні води Польщі та Естонії. У такому праві їй було відмовлено керівництвом названих країн.

Відповідне рішення оголосила представник польського МЗС Єва Сувара, пославшись на прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

«Ми вважаємо, що допуск вітрильника в територіальні води Польщі суперечив би політиці поваги територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму», — сказала вона.

Аналогічне рішення з естонської сторони було оголошено МЗС цієї держави.

Планувалося, що «Сєдов» зайде на територію Естонії 13-14 квітня, за кілька днів до візиту президента Естонії Керсті Кальюлайд в столицю країни-агресора.

Відомо, що «Сєдов» був побудований в Кілі (Німеччина) в 1921 році. Після Другої світової війни судно перейшло СРСР. У власності названого Вузу з травня 2017 року. 6 квітня вітрильник вийшов у навчальний рейс з 112 курсантами на борту від причалу Светловского судноремонтного заводу в Калінінградській області.