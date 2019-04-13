Гриценка заочно арештували у Москві

Українського політика звинувачують у “публічних закликах до терористичної діяльності на території РФ”.

Басманний суд Москви обрав заочний арешт в якості запобіжного заходу стосовно колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

Гриценка звинувачують у “публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації”.

“Постановою Басманного районного суду Москви задоволено клопотання слідчих органів про обрання щодо обвинуваченого Гриценко заочної запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”, – заявила прес-секретар суду Юнона Царьова.

За її словами, запобіжний захід почне обчислюватися з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання на території РФ.

У свою чергу Гриценко заявив, що це переслідування виключно політично мотивоване.

Джерело – tyzhden