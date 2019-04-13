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“Я побачила руйнування статусу посади президента і приниження української держави”, – Тимошенко про розмову Порошенка і Зеленського. ВIДЕО

13.04.2019

Глава партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко закликала чинного Президента України Петра Порошенка і його конкурента у другому турі Володимира Зеленського захистити статус посади глави держави і не принижувати українську державу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Тимошенко зробила після короткої телефонної розмови кандидатів в ефірі одного з телеканалів.

“Мене важко запідозрити в тому, що я підтримую будь-кого з них, але те, що я побачила боляче ранить душу українців. Я побачила руйнування статусу посади президента і приниження української держави. І я думаю, що так само, як я, мільйони українців цього бачити не хотіли”, – сказала Тимошенко.

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